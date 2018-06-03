Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Овен

Эта неделя может быть очень приятной, запоминающийся, полной ярких моментов. Будет возможность хорошо провести время, пообщаться с людьми, которые вам дороги, наладить отношения с теми, с кем вы были в ссоре. Единственный серьезный недостаток этого периода заключается в том, что вам трудно сосредоточиться на работе, а это сейчас необходимо. Чтобы добиться успеха в делах, вы должны быть очень требовательны к себе. Старайтесь со всем, за что беретесь, справляться идеально; любые ваши недоработки обязательно будут замечены и оценены критически. Нежелательно рассказывать о своих достижениях и победах, даже если очень хочется. Позвольте людям самим узнать об этом, иначе они подумают, что вы хвастаетесь. Трудно будет произвести хорошее впечатление на тех, кто занимает высокое положение. Если вам нужны влиятельные союзники, ведите себя с ними предельно деликатно и корректно.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Телец

Неделя благоприятна, преобладает влияние позитивных тенденций. Вы со многими легко находите общий язык, и это оказывается очень полезно с деловой точки зрения. С рабочими задачами часто удается быстро справиться именно благодаря бескорыстной поддержке людей, которым вы симпатичны. Не исключено начало служебных романов. Будет возможность решить какие-то сложные проблемы. Тут пригодится ваш богатый опыт; именно благодаря ему вы быстро понимаете, что делать. Интересно, что на этой неделе вам даже к рутинным, однообразным делам удается подходить творчески. Поэтому вы, во-первых, не скучаете, а во-вторых, добиваетесь даже лучших результатов, чем ожидали. Не спешите. Конечно, хочется сразу добиться многого, но если вы будете торопиться, то упустите из виду важные детали. Там, где дело касается личных отношений, чрезвычайно важно терпение. Лучше не форсировать события, а позволить им развиваться своим чередом.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Близнецы

Многое будет зависеть от того, как вы начнете эту неделю. В первые ее дни очень важно избежать конфликтов, особенно на работе. Именно хорошие отношения с коллегами могут определить успех многих ваших начинаний. Но не менее важен и оптимистический настрой; старайтесь меньше сомневаться в себе. Помните, что влияние позитивных тенденций с каждым днем усиливается. Поэтому, если вы столкнулись с трудностями в каком-то деле, подождите немного, а потом вернитесь к нему – будет шанс достичь нужного результата. Настойчивость вообще очень полезна, часто именно благодаря ей вы можете одержать верх над соперниками. Важно заботиться не только о собственном благополучии, но и о людях, которые вам дороги: сейчас они в этом нуждаются. Не откладывайте решение семейных проблем, не отстраняйтесь, когда дорогой вам человек нуждается в поддержке.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Рак

В начале недели очень важными будут здравомыслие и самообладание. Давать волю фантазии не стоит – это просто опасно. Чем больше иллюзий вы строите, тем меньше внимания обращаете на факты и детали, которые могут оказаться очень важными. Есть опасность повторить какие-то старые ошибки, сделать то, о чем позже придется жалеть. Но всех трудностей можно избежать. Не исключено, что в этом помогут люди, которые хорошо вас знают. Они могут удержать вас от опрометчивых поступков, дать хорошие советы. Правда, иногда в ваш адрес будут звучать критические замечания. Лучше не обижаться, а спокойно принять их к сведению. Нежелательно делиться секретами, обсуждать какие-то важные вопросы или обсуждать чужие личные дела. Не помешает и разборчивость в контактах: есть риск довериться человеку, который этого не заслуживает.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Лев

Неделя неровная и беспокойная. Будет много маленьких дел и задач, каждая из которых потребует внимания. Масштабных планов лучше не строить: слишком часто вам придется отвлекаться, это может привести к ошибкам. Не бойтесь возрастающих нагрузок, у вас достаточно энергии, чтобы со всем справиться. Ваша уверенность в собственных силах кому-то может казаться чрезмерной, но она оправдана; вы не берете на себя слишком много. Хорошо складываются поездки. Многие Львы вдали от дома начинают интересоваться тем, что прежде было им безразлично. В пути возможны и необычные знакомства, в том числе – в самых романтических обстоятельствах. Удачно проходят деловые встречи, контакты с представителями государственных организаций. Не возникнет проблем с оформлением документов.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Дева

Начало недели – подходящее время для того, чтобы искать партнеров, единомышленников, союзников. Будет шанс заручиться поддержкой влиятельных людей. Но важнее другое: те, кого вы встречаете в это время, со временем могут стать настоящими друзьями, сыграть важную роль в вашей жизни. Чем ближе конец недели, тем важнее становятся разборчивость в контактах и умение разбираться в людях. Влияние негативных тенденций не будет сильным, неделя сложится неплохо. Однако важно разумно относиться к возникающим проблемам, стараться решить их, а не ждать, что все уладится само собой. Иногда будет трудно правильно оценить ситуацию, поскольку вы склонны выдавать желаемое за действительное. Тут не помогают даже хорошие советы: вы слышите только то, что хотите. Но именно собственный опыт и здравый смысл могут вас выручить, помочь найти верный путь к цели. Старайтесь не перетруждаться, слишком высокие нагрузки могут плохо сказаться на вашем самочувствии. От вредных привычек лучше отказаться хотя бы на время.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Весы

Начало недели может быть довольно сложным, но важно, что все трудности, возникающие в этот период, носят временный характер. Постарайтесь не наделать серьезных ошибок – это вполне посильная задача. Если в первые дни недели вы будете предельно осторожны, то перемены к лучшему не заставят себя ждать. Можно браться за трудные дела, масштабные проекты; при этом важно не спешить. Двигайтесь вперед, тщательно продумывая каждый шаг, старайтесь не связывать себя обязательствами, не давайте никаких обещаний, особенно под давлением. Чем меньше вы ожидаете от других, тем проще оказывается достичь нужных результатов. Многие планы лучше вообще ни с кем не обсуждать – так вы сможете избежать лишних волнений, ненужных споров и обид.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Скорпион

Далеко не все дается легко, но если вы будете настойчивы, то наверняка преуспеете. Можно обойтись без хитростей, действовать напрямую – многие решения лежат на поверхности, к цели ведет самый короткий и очевидный путь. Будет шанс научиться у окружающих чему-то полезному, перенять полезный опыт. Не исключено, что вы совершенно неожиданно получите поддержку, которая окажется очень кстати, откроет перед вами новые возможности. Неделя хорошо подходит для того, чтобы принимать решения, касающиеся будущего. Сейчас вы очень ясно видите и свои возможности, и то, как могут развиваться события, а влиянию со стороны не поддаетесь. Именно такой подход помогает строить планы, которые вскоре удастся реализовать. Ваш жизненный опыт может оказаться полезным не только вам, но и вашим близким. Не стесняйтесь давать советы, особенно если о них просят. Не исключено, что именно благодаря вашим подсказкам старый друг или близкий родственник сможет избежать ошибок.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Стрелец

Вы вряд ли рассчитываете на то, что быстро добьетесь поставленных целей, и правильно делаете: неделя не будет простой. Более того, она может превратиться в череду сложных испытаний, которые вам придется преодолевать самостоятельно. Избежать трудностей вряд ли удастся, так что заранее настройтесь на то, что будете преодолевать их, и запаситесь энергией. Будет много неожиданных и странных событий. Может казаться, что звезды против вас – часто неудачно складываются обстоятельства, проблемы возникают как будто без всяких причин. Но все, что происходит на этой неделе, позволяет вам многому научиться, собрать важную информацию, почувствовать себя сильнее и увереннее. Даже если у вас не все получится, вы не начнете сомневаться в своих силах. Нужна осторожность. Рискованные, сомнительные начинания лучше отложить.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Козерог

Несмотря на порой возникающие трудности и недоразумения, неделя может сложиться не так уж плохо. Во многих важных делах вы добиваетесь успеха, часто справляетесь с решением трудных задач лучше, чем это удается другим. Там, где окружающие суетятся и спешат, вы не торопитесь, принимаете взвешенные решения. Такой подход позволяет избежать переживаний, метаний и ошибок. Часто вы так уверенно идете к цели, что просто не замечаете того, что для другого человека могло бы стать непреодолимой преградой. Не спешите проявлять инициативу, сейчас она не всегда уместна. Привлекать к себе внимание тоже не стоит, гораздо чаще оказывается выгоднее держаться в тени, а не быть у всех на виду. Люди, которым вы действительно можете быть интересны, непременно заметят вас в любом случае.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Водолей

Неделя складывается не так-то просто, причем многие трудности возникают по вашей вине. Во-первых, вы склонны ко многим делам относиться слишком легкомысленно, а о людях судить поверхностно. Во-вторых, слишком силен соблазн отложить на потом то, к чему не лежит душа. В результате вы занимаетесь только тем, что приятно и интересно, но не всегда полезно. В-третьих, вы можете разочаровать людей, которые помогали вам раньше и могли бы еще не раз сделать это в будущем. Разумеется, будут и приятные события. Чаще всего они происходят, когда вы проявляете инициативу и берете на себя ответственность, не перекладываете свои дела и заботы на других. Не исключены интересные предложения. Они могут касаться и профессиональной сферы, и личных отношений. Если вы не упустите свой шанс, произойдут заметные перемены к лучшему.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня Рыбы

Начало недели очень благоприятно; это время, когда можно сделать много хорошего и для себя, и для других. Часто вы интересуетесь чужими делами едва ли не больше, чем своими собственными. Впрочем, это не помешает достичь самых важных целей. Очень полезно проявлять инициативу, предлагать что-то новое, делиться своими идеями. Люди, близкие вам по духу, не захотят остаться в стороне. Возможно начало плодотворного и приятного сотрудничества. Но со временем эмоциональный фон становится более напряженным, вы рискуете утратить душевное равновесие, наделать ошибок. Очень велик риск сгоряча сказать что-то лишнее или сделать, не подумав, то, о чем позже придется пожалеть. Старайтесь быть самостоятельными во всем, как можно меньше зависеть от окружающих. К сожалению, подвести могут даже люди, на которых вы прежде не раз полагались.

Источник: БЕЛТА

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