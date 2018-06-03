Facebook передавал личные сведения пользователей производителям смартфонов





Журналисты The New York Times выдвинули обвинения в адрес компании Марка Цукерберга об утечке данных.

Представитель издания заявил, что компания Фейсбук около десяти лет назад заключила множество соглашений, по которым открывала доступ к личным данным пользователей соцсети крупным производителям гаджетов. По словам журналистов, эти соглашения не соответствуют громким заявлениям Facebook о четком соблюдении правил защиты данных посетителей. Есть сведения, что некоторые партнеры Facebook получали доступ к информации о семейном положении пользователя, его религиозных и политических взглядах. Тем не менее, большинство подобных соглашений остаются действующими до сих пор.

Марк Цукерберг признал, что утечка личных данных пользователей соцсети произошла по его вине. Он пообещал усложнить доступ других приложений к любой информации о пользователя, сообщает euroradio.fm.