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С 1 сентября в Беларуси откроются агроклассы

04.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото БЕЛТА

Начальник главного управления образования, науки и кадров Минсельхозпрода Владимир Самсонович пояснил sb.by:

— На протяжении двух лет, предваряющих поступление, для старшеклассников будут организованы специальные факультативы об основах аграрных специальностей. Дисциплины эти будут читать преподаватели сельхозвузов, эксперты в области АПК. Если по профильным предметам у выпускника такого класса оценки будут не ниже 7, он сможет участвовать в конкурсе на поступление в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности. Для этого, по задумке, в приемную комиссию ребенок должен принести аттестат и соответствующую рекомендацию из школы, а также пройти собеседование.

Соответствующее учебно-методическое обеспечение разработано, прошло процедуру рецензирования. Факультативное обучение в агроклассе предполагает 140 учебных часов.

Очевидно, что такая система поможет объединить усилия и работодателей, и университетов, и самих абитуриентов в привлечении молодежи в АПК. Как показала вступительная кампания прошлого года, по похожему пути пошли педагогические вузы. Они принимали ребят, которые учились в педклассах и поступали по специальности, без экзаменов.



 
 
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Фото БЕЛТА Начальник главного управления образования, науки и кадров Минсельхозпрода Владимир Самсонович пояснил sb.by: — На протяжении двух лет,...
 
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