Фото БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 сентября в Беларуси откроются агроклассы Фото БЕЛТА Начальник главного управления образования, науки и кадров Минсельхозпрода Владимир Самсонович пояснил sb.by: — На протяжении двух лет,...

пояснил sb.by:Соответствующее учебно-методическое обеспечение разработано, прошло процедуру рецензирования. Факультативное обучение в агроклассе предполагает 140 учебных часов.Очевидно, что такая система поможет объединить усилия и работодателей, и университетов, и самих абитуриентов в привлечении молодежи в АПК. Как показала вступительная кампания прошлого года, по похожему пути пошли педагогические вузы. Они принимали ребят, которые учились в педклассах и поступали по специальности, без экзаменов.