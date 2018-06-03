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Александра Саснович проиграла в 1/8 финала парного разряда Roland Garros
04.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Чешский дуэт «посеян» на нынешнем Roland Garros под вторым номером и считался явным фаворитом в игре против белорусско-китайской пары. Хотелось верить, что Александра Саснович со своей напарницей смогут преподнести сюрприз, но им это, к сожалению, не удалось.
Уже в первом гейме чешки сделали брейк и в дальнейшем за весь матч ни разу не позволили выйти вперед белорусско-китайскому дуэту.
Ранее борьбу на нынешнем Открытом чемпионате Франции по теннису на разных стадиях соревнований завершили Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Вера Лапко, Лидия Морозова, Максим Мирный, Илья Ивашко и Андрей Василевский. Кроме того, Владимир Игнатик и Егор Герасимов в мужском одиночном разряде не смогли преодолеть сито квалификации.
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Чешский дуэт «посеян» на нынешнем Roland Garros под вторым номером и считался явным фаворитом в игре против белорусско-китайской пары. Хотелось верить,...
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