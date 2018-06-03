В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александра Саснович проиграла в 1/8 финала парного разряда Roland Garros Чешский дуэт «посеян» на нынешнем Roland Garros под вторым номером и считался явным фаворитом в игре против белорусско-китайской пары. Хотелось верить,...

Чешский дуэт «посеян» на нынешнем Roland Garros под вторым номером и считался явным фаворитом в игре против белорусско-китайской пары. Хотелось верить, что Александра Саснович со своей напарницей смогут преподнести сюрприз, но им это, к сожалению, не удалось.Уже в первом гейме чешки сделали брейк и в дальнейшем за весь матч ни разу не позволили выйти вперед белорусско-китайскому дуэту.Ранее борьбу на нынешнем Открытом чемпионате Франции по теннису на разных стадиях соревнований завершили Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Вера Лапко, Лидия Морозова, Максим Мирный, Илья Ивашко и Андрей Василевский. Кроме того, Владимир Игнатик и Егор Герасимов в мужском одиночном разряде не смогли преодолеть сито квалификации.