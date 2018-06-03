В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Серена Уильямс снялась с матча против Марии Шараповой Стало известно, что у американки что-то случилось с рукой. Встретиться Уильямс и Шарапова должны были сегодня, 4 июня. Ранее в субботу, 2 июня, Серена...

Стало известно, что у американки что-то случилось с рукой.Встретиться Уильямс и Шарапова должны были сегодня, 4 июня.Ранее в субботу, 2 июня, Серена Уильямс в матче 3-го круга турнира одержала победу над немецкой спортсменкой Юлией Гергес, которая выступала под одиннадцатым номером. В тот же день 6-я ракетка мира чешка Каролина Плишкова проиграла Марии Шараповой.