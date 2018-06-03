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Серена Уильямс снялась с матча против Марии Шараповой
04.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Стало известно, что у американки что-то случилось с рукой.
Встретиться Уильямс и Шарапова должны были сегодня, 4 июня.
Ранее в субботу, 2 июня, Серена Уильямс в матче 3-го круга турнира одержала победу над немецкой спортсменкой Юлией Гергес, которая выступала под одиннадцатым номером. В тот же день 6-я ракетка мира чешка Каролина Плишкова проиграла Марии Шараповой.
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Стало известно, что у американки что-то случилось с рукой. Встретиться Уильямс и Шарапова должны были сегодня, 4 июня. Ранее в субботу, 2 июня, Серена...
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