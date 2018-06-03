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Над Африкой взорвался астероид (видео)
04.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Это небесное тело достигало в поперечнике 2 метров. По словам астрономов, оно полностью сгорело над континентом, так и не сумев достигнуть поверхности Земли.
Ученые заприметили астероид, когда тот был на уровне лунной орбиты. С того момента за ним регулярно наблюдали специальные приборы. Проведенные расчеты показали, что астероид, вероятно, войдет в атмосферу, но его размеры нам не угрожают.
Неопознанный объект упал над провинцией Юньнань в Китае. Очевидцы
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Это небесное тело достигало в поперечнике 2 метров. По словам астрономов, оно полностью сгорело над континентом, так и не сумев достигнуть поверхности...
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