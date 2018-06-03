В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Над Африкой взорвался астероид (видео) Это небесное тело достигало в поперечнике 2 метров. По словам астрономов, оно полностью сгорело над континентом, так и не сумев достигнуть поверхности...

Это небесное тело достигало в поперечнике 2 метров. По словам астрономов, оно полностью сгорело над континентом, так и не сумев достигнуть поверхности Земли.Ученые заприметили астероид, когда тот был на уровне лунной орбиты. С того момента за ним регулярно наблюдали специальные приборы. Проведенные расчеты показали, что астероид, вероятно, войдет в атмосферу, но его размеры нам не угрожают.Неопознанный объект упал над провинцией Юньнань в Китае. Очевидцымомент падения громадного тела.