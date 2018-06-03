﻿ В Беларусь съезжаются делегации из 28 стран. 5 июня под Минском откроется международная выставка «Белагро» (ФОТО). 21.by
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В Беларусь съезжаются делегации из 28 стран. 5 июня под Минском откроется международная выставка «Белагро» (ФОТО)

04.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В числе участников 536 компаний из 28 стран, среди которых Чехия, Великобритания, Польша, Россия, Китай, США, Литва, Швейцария, Германия. Кстати, есть среди них и те, кто впервые изъявил желание выставить собственную продукцию на всеобщее обозрение. Свыше 20 делегаций из разных стран мира заявили о намерении принять участие в крупнейшем агрофоруме. Это в очередной раз подтверждает: рейтинг и популярность экспозиции растут, и «Белагро» постепенно превращается в главную площадку для ведения переговоров и заключения контрактов.



Выставка под открытым небом объединит комплекс современной техники для проведения различных сельхозработ, начиная от машин для внесения удобрений и заканчивая зерноуборочными и свеклоуборочными комбайнами. Причем все агрегаты будут продемонстрированы в единой технологической цепочке, с учетом таких важнейших этапов как сев, уборка, транспортировка и хранение сырья. Это актуально, ведь сегодня все чаще заходит речь о повышении эффективности сельхозпроизводства, поэтому и технологии должны быть соответствующими, энерго- и ресурсосберегающими. 

По доброй традиции продолжит свою работу экспозиция «Белферма», где удалось обобщить ведущий опыт в области молочного скотоводства. Установки для молочно-товарных ферм, высокоэффективные кормовые добавки, современные ветпрепараты — мимо «Белагро» ничто не пройдет незамеченным. 











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Программой выставки также запланировано проведение многочисленных конкурсов — «На лучшую племенную корову» и «Лучший пахарь», пройдет «Чемпион вкуса» и состоится открытый аукцион по продаже племенных животных. 

«Торговый городок», «День картофеля в Беларуси», «Рыбацкая деревня», демонстрация сельскохозяйственных животных и дегустация продукции — «Белагро» для своих гостей и участников подготовила массу сюрпризов, а красочное оформление и выступления народных коллективов превратят экспофорум в незабываемый праздник для всех. 

Экспозиция будет работать до 10 июня включительно.  Вас ждут в ТЛЦ «Глобус Парк», 3-й км от МКАД трассы  Минск — Брест.
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Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
Фото: Александр КУШНЕР
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В числе участников 536 компаний из 28 стран, среди которых Чехия, Великобритания, Польша, Россия, Китай, США, Литва, Швейцария, Германия. Кстати, есть среди них и те,...
 
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