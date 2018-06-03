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Штормовое предупреждение объявлено на 4 июня из-за гроз, ветра и ливней
04.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
С половины четвертого до девяти часов вечера на большей части территории страны, в том числе в Минске, ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 метров в секунду. Кроме того, прогнозируются град и сильные ливни.
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С половины четвертого до девяти часов вечера на большей части территории страны, в том числе в Минске, ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра...
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