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Топ последних происшествий в Минском метрополитене. Что необходимо делать в подземке для собственной безопасности
04.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Подросток был приглашен службой безопасности станции метро «Восток» для объяснения случившегося, с ним провели разъяснительную беседу. Выяснилось, что мальчик даже не подозревал о грозящей ему опасности, не знал, как правильно действовать в такой ситуации.
И, кстати, этот случай не единичен. А сейчас к тому же школьные каникулы, когда у детей куда больше свободного времени. В связи с этим пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб напоминает основные правила безопасного поведения в метро.
Если вы уронили на пути метро мобильный телефон или какой-то другой предмет, ни в коем случае не пытайтесь достать его самостоятельно. Это опасно для жизни. Сразу обратитесь к работнику станции. Если его нет рядом, нужно воспользоваться устройством экстренной связи, которое находится на стене в конце любой платформы. Необходимо нажать кнопку с надписью INFO и сообщить дежурному по станции о произошедшем.
Если вы упали на пути метро, постарайтесь привлечь к себе внимание сотрудников метрополитена, милиции, других пассажиров. Оказавшись на путях, ни в коем случае нельзя прятаться у края пассажирской платформы и пытаться самостоятельно выбраться с путей. Вдоль края платформы проходит контактный рельс под смертельно опасным напряжением 825 вольт.
В случае если при падении на рельсы вы сохранили возможность двигаться самостоятельно, быстро проследуйте к месту остановки головного вагона поезда. Это даст машинисту возможность вовремя затормозить. Ориентирами послужат черно-белая рейка, укрепленная на путях, а также зеркало на платформе. Достигнув места, ожидайте работника метрополитена, который выведет вас из тоннеля.
При входе на платформу необходимо снимать наушники во избежание несчастных случаев. Не так давно был прецедент, когда молодой человек пренебрег данным простым правилом и поплатился за это. Он упоенно слушал музыку в наушниках, зашел за желтую линию у края платформы и... получил приличный удар по затылку зеркалом прибывающего электропоезда.
Когда вы входите в метро, необходимо придерживать закрывающуюся дверь, чтобы не травмировать идущего сзади вас пассажира. Также следует учитывать, что впереди идущий человек может не удержать дверь, и вы можете пострадать.
Нужно быть внимательным и осторожным на лестницах. Необходимо смотреть под ноги и не бегать. Вроде бы прописная истина, но практика показывает, что случаи ушибов, вывихов и даже переломов нет-нет да и происходят на лестницах из-за излишней суеты и несобранности.
При прохождении через турникет убедитесь, что после совершения оплаты за проезд загорелась зеленая стрелка, сопровождаемая характерным звуком. Если вы двинулись на «красный свет», запросто можете получить травму резко закрывающимися створками. Некоторые потом с опаской смотрят на турникет и побаиваются его. Хотя нужно было всего лишь соблюсти простое правило.
При пользовании эскалаторами необходимо держаться за поручни во время движения, не бегать и не баловаться. Нельзя допускать попадания одежды, элементов обуви, личных вещей в зазоры между подвижными и неподвижными частями эскалатора. Не так давно одному пассажиру пришлось в экстренном порядке извлекать длинные шнурки, зажатые элементами эскалатора. Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена человек не пострадал и был успешно вызволен из «плена» движущихся частей механизмов подземки.
Ни в коем случае нельзя заходить за ограничительную линию у края платформы, а лучше и вовсе не приближаться к ней до полной остановки поезда. Пассажиры, которые спешат первыми попасть в вагон, могут вас нечаянно толкнуть, и произойдет падение на рельсы. Это чревато не только травмами, но и гибелью.
Не препятствуйте открытию и закрытию дверей вагона. После объявления о закрытии дверей посадка и высадка не допускаются. Попытка пройти в вагон или выйти из него через закрывающиеся двери может закончиться зажатием и получением травмы. К тому же череда таких напористых проникновений в вагон почти уходящего поезда может не лучшим образом повлиять на график движения поездов.
Находясь в вагоне, держитесь за поручни, чтобы избежать падения и травмирования. Не прислоняйтесь к дверям вагона. Особенно это актуально для станции метро «Первомайская», где выход осуществляется через дверь с противоположной стороны вагона.
Все эти и другие правила безопасного поведения в метро подробно изложены на сайте
Будьте внимательны и осторожны!
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Топ последних происшествий в Минском метрополитене. Что необходимо делать в подземке для собственной безопасности
Подросток был приглашен службой безопасности станции метро «Восток» для объяснения случившегося, с ним провели разъяснительную беседу. Выяснилось, что...
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