В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Топ последних происшествий в Минском метрополитене. Что необходимо делать в подземке для собственной безопасности Подросток был приглашен службой безопасности станции метро «Восток» для объяснения случившегося, с ним провели разъяснительную беседу. Выяснилось, что...

И, кстати, этот случай не единичен. А сейчас к тому же школьные каникулы, когда у детей куда больше свободного времени. В связи с этим пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб напоминает основные правила безопасного поведения в метро.. Это опасно для жизни. Сразу обратитесь к работнику станции. Если его нет рядом, нужно воспользоваться устройством экстренной связи, которое находится на стене в конце любой платформы. Необходимо нажать кнопку с надписью INFO и сообщить дежурному по станции о произошедшем.. Оказавшись на путях, ни в коем случае нельзя прятаться у края пассажирской платформы и пытаться самостоятельно выбраться с путей. Вдоль края платформы проходит контактный рельс под смертельно опасным напряжением 825 вольт.В случае. Это даст машинисту возможность вовремя затормозить. Ориентирами послужат черно-белая рейка, укрепленная на путях, а также зеркало на платформе. Достигнув места, ожидайте работника метрополитена, который выведет вас из тоннеля.. Не так давно был прецедент, когда молодой человек пренебрег данным простым правилом и поплатился за это. Он упоенно слушал музыку в наушниках, зашел за желтую линию у края платформы и... получил приличный удар по затылку зеркалом прибывающего электропоезда., чтобы не травмировать идущего сзади вас пассажира. Также следует учитывать, что впереди идущий человек может не удержать дверь, и вы можете пострадать.. Необходимо смотреть под ноги и не бегать. Вроде бы прописная истина, но практика показывает, что случаи ушибов, вывихов и даже переломов нет-нет да и происходят на лестницах из-за излишней суеты и несобранности.. Если вы двинулись на «красный свет», запросто можете получить травму резко закрывающимися створками. Некоторые потом с опаской смотрят на турникет и побаиваются его. Хотя нужно было всего лишь соблюсти простое правило., не бегать и не баловаться. Нельзя допускать попадания одежды, элементов обуви, личных вещей в зазоры между подвижными и неподвижными частями эскалатора. Не так давно одному пассажиру пришлось в экстренном порядке извлекать длинные шнурки, зажатые элементами эскалатора. Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена человек не пострадал и был успешно вызволен из «плена» движущихся частей механизмов подземки.Ни в коем случае, а лучше и вовсе не приближаться к ней до полной остановки поезда. Пассажиры, которые спешат первыми попасть в вагон, могут вас нечаянно толкнуть, и произойдет падение на рельсы. Это чревато не только травмами, но и гибелью.. После объявления о закрытии дверей посадка и высадка не допускаются. Попытка пройти в вагон или выйти из него через закрывающиеся двери может закончиться зажатием и получением травмы. К тому же череда таких напористых проникновений в вагон почти уходящего поезда может не лучшим образом повлиять на график движения поездов.. Не прислоняйтесь к дверям вагона. Особенно это актуально для станции метро «Первомайская», где выход осуществляется через дверь с противоположной стороны вагона.Все эти и другие правила безопасного поведения в метро подробно изложены на сайтев разделе «Информация» на странице «Безопасность». Если вы будете следовать им, то сможете сохранить свое здоровье, а может быть и жизнь.Будьте внимательны и осторожны!