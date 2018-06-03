Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские права

Власти Саудовской Аравии приступили к выдаче водительских удостоверений женщинам. Как сообщил в телеканал Al Arabiya , права на вождение автомобилем получила в понедельник одна из саудовских автомобилисток.

При этом телестанция не раскрывает имя первой в истории арабской страны представительницы прекрасного пола, получившей права за три недели до вступления в силу королевского указа.

26 сентября прошлого года саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал декрет, предоставляющий женщинам право наравне с мужчинами получать водительские удостоверения. Тогда же был сформирован межведомственный комитет с участием представителей министерства финансов, а также труда и социального развития, отвечающий за претворение в жизнь указа не позднее июня 2018 года.

С тех пор в королевстве открылись десятки школ вождения, дорожная полиция подготовила требования к будущим автомобилисткам, а на дежурство заступили впервые принятые в ряды правоохранителей девушки. О грядущих переменах возвещают и дорожные указатели, обращенные к обоим полам.

Как заявили в дорожной полиции королевства, начиная с 24 июня женщины станут полноправными участниками дорожного движения, для чего созданы все условия.

Напомним, в начале октября 2017 года в Саудовской Аравии в ДТП разбилась первая представительница прекрасного пола. Автомобилистка не справилась с управлением во время учебной езды под надзором своего мужа.

Смертельная авария произошла в городе Джидда в западной части страны во время неофициальной учебной езды. Рядом с женщиной на пассажирском сиденье находился ее муж, который давал ей инструкции, как управлять транспортным средством. Несмотря на это, женщина врезалась в бетонное ограждение.