​Снег неожиданно выпал в Канаде в июне

Неожиданный снегопад обрушился на канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор в ночь на 4 июня, передают информагентства.

В частности, снег в июне увидели жители таких крупных городов этого региона, как Сент-Джонс и Гандер на острове Ньюфаундленд.

Кроме того, здесь значительно похолодало (до -1°C), причём при порывах ветра было до -7°C.

Снегопад в июне в этом регионе – крайне редкое явление. В последний раз местные жители видели подобное 22 года назад.