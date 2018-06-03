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Снег неожиданно выпал в Канаде в июне
Неожиданный снегопад обрушился на канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор в ночь на 4 июня, передают информагентства.
В частности, снег в июне увидели жители таких крупных городов этого региона, как Сент-Джонс и Гандер на острове Ньюфаундленд.
Кроме того, здесь значительно похолодало (до -1°C), причём при порывах ветра было до -7°C.
Снегопад в июне в этом регионе – крайне редкое явление. В последний раз местные жители видели подобное 22 года назад.
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Неожиданный снегопад обрушился на канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор в ночь на 4 июня, передают информагентства.
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