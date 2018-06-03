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Гандболисты сборной Беларуси продолжают подготовку к матчам нокаут-раунда чемпионата мира
Перед решающими играми с Австрией – два спарринга с командой Литвы.
В первом из них – поражение 28:32. По ходу поединка во Дворце спорта «Уручье» белорусы уступали сопернику десять мячей. Самый результативный в составе хозяев – капитан команды Борис Пуховский, который отличился пять раз.
Сегодня в повторном поединке победа оказалась на стороне белорусов – 38:36. 10 июня в Минске наши гандболисты сыграют первый матч плей-офф против австрийцев. Ответная игра – 13 июня в Вене. Победитель получит путевку на чемпионат мира.
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Перед решающими играми с Австрией – два спарринга с командой Литвы.
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