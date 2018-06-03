​Гандболисты сборной Беларуси продолжают подготовку к матчам нокаут-раунда чемпионата мира

Перед решающими играми с Австрией – два спарринга с командой Литвы.

В первом из них – поражение 28:32. По ходу поединка во Дворце спорта «Уручье» белорусы уступали сопернику десять мячей. Самый результативный в составе хозяев – капитан команды Борис Пуховский, который отличился пять раз.

Сегодня в повторном поединке победа оказалась на стороне белорусов – 38:36. 10 июня в Минске наши гандболисты сыграют первый матч плей-офф против австрийцев. Ответная игра – 13 июня в Вене. Победитель получит путевку на чемпионат мира.