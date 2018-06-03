Дерипаска попросил о помощи Ротшильдов



Олег Дерипаска. Фото: РИА "Новости"

Как сообщает Financial Times,решил обратиться за помощью к инвестбанку Rothschild & Co. Он будет искать желающих помочь российскому миллиардеру избавиться от санкционного давления и выкупить у него акции холдинга En+, через который Дерипаска контролирует 48,13% "Русала".В En+, который также попал под американские санкции, Дерипаска владеет 66% акций и планирует снизить эту долю до уровня ниже 50%, чтобы выполнить условие, предъявленное Минфином США.Тот, напомним, в апреле заявил, что санкции введены против компаний Дерипаски, поскольку он является их контролирующим акционером.Одновременно En+ объявила об уходе из совета директоров и поста президента компании. По информации FT, для поиска новых независимых директоров Дерипаска нанял рекрутинговое агентство Russell Reynolds.Полный план действий, который даст Минфину США основания рассмотреть возможность отмены санкций, будет предоставлен в Вашингтон к середине лета.Гарантий, что он приведет к смягчению санкционного режима, нет.- заявил в апрелеофициальный представитель американского Минфина.Предложенный Дерипаской вариант - снизить долю в En+ до уровня ниже 50% - не вполне соответсвует требованиям, говорит аналитик "Открытие Брокер"Снижая долю в En+, Дерипаска автоматически снижает долю в "Русале", но это не означает, что он потеряет контроль, так как могут быть произведены операции взаимного обмена пакетами в контролирующих структурах, чтобы де-юре сохранить за ним общее владение компанией", говорит Кочетков.Формулировки Минфина США также не отличаются ясностью, добавляет он:Подводным камнем может стать еще и тот факт, что помимо 68,5% акций En+, которыми владеет лично Олег Дерипаска, 11% принадлежат его близким родственникам.Санкционное подразделение американского Минфина OFAC будет рассматривать доли самого Дерипаски и членов его семьи как единое целое и однозначно не примет ситуацию, когда Дерипаска, например, снизит свою долю до 40%, а 11% останется у его родственников, считает партнер международной юридической фирмы Dentons