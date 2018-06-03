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Дерипаска попросил о помощи Ротшильдов
Олег Дерипаска. Фото: РИА "Новости"
Как сообщает Financial Times, Олег Дерипаска решил обратиться за помощью к инвестбанку Rothschild & Co. Он будет искать желающих помочь российскому миллиардеру избавиться от санкционного давления и выкупить у него акции холдинга En+, через который Дерипаска контролирует 48,13% "Русала".
В En+, который также попал под американские санкции, Дерипаска владеет 66% акций и планирует снизить эту долю до уровня ниже 50%, чтобы выполнить условие, предъявленное Минфином США.
Тот, напомним, в апреле заявил, что санкции введены против компаний Дерипаски, поскольку он является их контролирующим акционером.
Одновременно En+ объявила об уходе из совета директоров и поста президента компании Максима Сокова. По информации FT, для поиска новых независимых директоров Дерипаска нанял рекрутинговое агентство Russell Reynolds.
Полный план действий, который даст Минфину США основания рассмотреть возможность отмены санкций, будет предоставлен в Вашингтон к середине лета.
Гарантий, что он приведет к смягчению санкционного режима, нет. "Сокращение доли собственности лица, на которое распространяются санкции, необязательно само по себе является основанием для исключения из (санкционного) списка", - заявил в апреле
Предложенный Дерипаской вариант - снизить долю в En+ до уровня ниже 50% - не вполне соответсвует требованиям, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
Снижая долю в En+, Дерипаска автоматически снижает долю в "Русале", но это не означает, что он потеряет контроль, так как могут быть произведены операции взаимного обмена пакетами в контролирующих структурах, чтобы де-юре сохранить за ним общее владение компанией", говорит Кочетков.
Формулировки Минфина США также не отличаются ясностью, добавляет он: "Контроль над компанией можно осуществлять, имея на руках блокирующий пакет, а не только 50% плюс одна акция".
Подводным камнем может стать еще и тот факт, что помимо 68,5% акций En+, которыми владеет лично Олег Дерипаска, 11% принадлежат его близким родственникам.
Санкционное подразделение американского Минфина OFAC будет рассматривать доли самого Дерипаски и членов его семьи как единое целое и однозначно не примет ситуацию, когда Дерипаска, например, снизит свою долю до 40%, а 11% останется у его родственников, считает партнер международной юридической фирмы Dentons Артем Жаворонков.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает попытки избавиться от санкций США.
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