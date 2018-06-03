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Грозы, ливни, сильный ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Сегодня, 4 июня, с 15.30 до 21.00 на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град, сильные ливни, сообщил Белгидромет Минприроды.
Напомним, со вторника жара спадет. В предстоящие сутки территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, за которым начнет поступать более прохладный воздух с севера Европы.
При сильном дожде МЧС не рекомендует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Гражданам советуют укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если ожидается сильный ветер, нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).
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На вторую половину дня в понедельник синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра.
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