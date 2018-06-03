В Витебске массово крадут туи, которые посадили на субботнике

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Субботник с участием председателя Витебского горисполкома проводили, чтобы благоустроить город ко Дню города и «Славянского базара». Но явно кто-то хочет обустроить территорию в своем дворе.Сначала украли 36 туй, которые посадили в районе дома № 1 на углу улицы Чкалова и Московского проспекта. Злоумышленники сделали это в несколько «заходов» в течение недели. Сразу вырыли 6 саженцев, потом – 20, позже – еще 10. Позже, в ночь с 1 на 2 июня, пропали еще две туи в переулке у дома № 47 на Московском проспекте.По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.