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Минчанин организовал тайник с амфетамином в подъезде дома

04.06.2018 18:00 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Минске задержан 20-летний закладчик, который в подъезде дома хранил амфетамин. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

При осмотре места жительства задержанного сотрудники милиции обнаружили наркотическое средство - гашиш. В его мобильном телефоне содержалась информация о закладках, которые молодой человек делал в основном возле своего дома. Выяснилось, что он работает на два интернет-магазина, занимающихся продажей наркотических средств.

Психотропные вещества для размещения в закладки парень хранил в тайнике, который располагался в подъезде дома, недалеко от его места жительства. Всего было обнаружено 24 свертка с порошкообразным веществом розового цвета, электронные весы, фасовочные пакеты, перчатки и изолента. Найденное вещество направили на исследование в центральный аппарат Госкомитета судебных экспертиз. По заключению экспертов, вещество розового цвета содержит в своем составе амфетамин (фенамин).

Сотрудники наркоконтроля также обследовали сделанные молодым человеком закладки наркотических средств - в них обнаружено наркотическое средство.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по ч.2,3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Подельника злоумышленника также удалось задержать.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан 20-летний закладчик, который в подъезде дома хранил амфетамин.
 
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