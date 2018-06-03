ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарядные станции для электромобилей в Беларуси разместят с интервалом в 100 км

04.06.2018 17:55 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Зарядные станции для электромобилей в Беларуси разместят с интервалом в 100 км
электрозаправка в Беларуси. Фото: autogrodno.by

Уже подготовлен проект соответствующего указа Президента Республики Беларусь, и в документе предусмотрены шаги по наращиванию продажи электромобилей.

Планируется стимулировать в стране потребление электроэнергии и использование электротранспорта станет одним из направлений этой работы.

В стране создадут инфраструктуру зарядных станций для электромобилей. Станции будут размещать с интервалом в 100 километров.

В Минске уже работают 20 электробусов производства «Белкоммунмаша». Семашко заявил, что, электротранспорт дает экономию 14-15% энергии.

«Белкоммунмаш», по его словам, уже получил заказы на несколько тысяч электробусов.

Завод БелДжи свою проектную мощность в 60 тыс. автомобилей может в перспективе до 120 тыс. штук в год. Пока его загрузка не велика – наибольший выпуск в месяц составили 910 автомобилей.

Зарядные станции для электромобилей в Беларуси разместят с интервалом в 100 км

первый белорусский электромобиль. Фото: government.gov.by
Белорусский аналог китайскому электромобилю Geely (на базе седана Geely SC-7) презентовали осенью 2017 года
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажу электромобилей доведут до уровня от 40 до 70 тыс. автомобилей в год. В стране создадут инфраструктуру зарядных станций для электромобилей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика