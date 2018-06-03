Зарядные станции для электромобилей в Беларуси разместят с интервалом в 100 км



электрозаправка в Беларуси. Фото: autogrodno.by

Уже подготовлен проект соответствующего указа Президента Республики Беларусь, и в документе предусмотрены шаги по наращиванию продажи электромобилей.

Планируется стимулировать в стране потребление электроэнергии и использование электротранспорта станет одним из направлений этой работы.

создадут инфраструктуру зарядных станций для электромобилей. Станции будут размещать с интервалом в 100 километров. В странеинфраструктуру зарядных станций для электромобилей. Станции будут размещать с интервалом в 100 километров.

В Минске уже работают 20 электробусов производства «Белкоммунмаша». Семашко заявил, что, электротранспорт дает экономию 14-15% энергии.

«Белкоммунмаш», по его словам, уже получил заказы на несколько тысяч электробусов.

Завод БелДжи свою проектную мощность в 60 тыс. автомобилей может в перспективе до 120 тыс. штук в год. Пока его загрузка не велика – наибольший выпуск в месяц составили 910 автомобилей.





первый белорусский электромобиль. Фото: government.gov.by

Белорусский аналог китайскому электромобилю Geely (на базе седана Geely SC-7) презентовали осенью 2017 года