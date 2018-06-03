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Зарядные станции для электромобилей в Беларуси разместят с интервалом в 100 км
Уже подготовлен проект соответствующего указа Президента Республики Беларусь, и в документе предусмотрены шаги по наращиванию продажи электромобилей.
Планируется стимулировать в стране потребление электроэнергии и использование электротранспорта станет одним из направлений этой работы.
В стране
В Минске уже работают 20 электробусов производства «Белкоммунмаша». Семашко заявил, что, электротранспорт дает экономию 14-15% энергии.
«Белкоммунмаш», по его словам, уже получил заказы на несколько тысяч электробусов.
Завод БелДжи свою проектную мощность в 60 тыс. автомобилей может в перспективе до 120 тыс. штук в год. Пока его загрузка не велика – наибольший выпуск в месяц составили 910 автомобилей.
первый белорусский электромобиль. Фото: government.gov.by
Белорусский аналог китайскому электромобилю Geely (на базе седана Geely SC-7) презентовали осенью 2017 года
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Продажу электромобилей доведут до уровня от 40 до 70 тыс. автомобилей в год. В стране создадут инфраструктуру зарядных станций для электромобилей.
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