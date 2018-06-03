Вице-президент ЕБРР заявляет о планах по рекордным инвестициям для Беларуси

Вице-президент ЕБРР Алан Пиу заявил, что в этом году банк сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси. Вице-премьер Владимир Семашко рассчитывает на их увеличение в 3 раза до более чем $0,5 млрд в этом году.

"Банк в ближайшее время настроен на серьезную совместную работу по подготовке новых проектов и расширению направлений сотрудничества. По оценке банка, уже в этом году ЕБРР сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси", - сказано в сообщении Минэкономики по итогам встречи А.Пиу с министром экономики Владимиром Зиновским.

В свою очередь пресс-служба правительства сообщила о предложении В.Семашко довести ежегодный объем инвестиций банка в проекты, реализуемые в Беларуси, до 0,5 млрд евро.

"Думаю, обе стороны должны быть удовлетворены, что объем операций ЕБРР в Беларуси в последние годы растет, есть очевидная динамика. В прошлом году мы приросли почти на 31% до 163 млн евро, в этом году идем примерно с таким же темпом и рассчитываем на 250 млн евро", - отметил В.Семашко. Вице-премьер напомнил, что несколько лет назад объем финансирования уже достигал 250 млн евро. "Поэтому мы должны думать, как двигаться к обороту в полмиллиарда евро и выше", - считает он.

А.Пиу находится с визитом в Беларуси 4-7 июня. ЕБРР анонсировал его встречу с президентом Александром Лукашенко.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за период по 2017 год составил почти 2 млрд евро.

В 2016 году ЕБРР принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси, в которой отражены изменения политической обстановки в стране и признается повышение уровня международной открытости страны. С тех пор банк активизировал свое присутствие в Беларуси, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.