При осуществлении монтажных работ, производящихся на высоте менее двадцати метров обычные строительные леса превосходно заменяют вышки-туры – системы, состоящие из металлических профилей, в оснащении которых имеется одна либо несколько площадок.

В данных конструкциях используются ригели и стабилизаторы для обеспечения подобающей прочности и надежности, что обуславливается простотой сборки наряду с возможностью установки колесиков, дабы вышки туры можно было свободно передвигать, а также значительно ускорить проведение каких-либо работ, связанных с ремонтом или строительством.

Между тем, лучшие вышки туры в Минске представляет ресурс lesa-vyshki.by, которые отличаются такими преимуществами, как:

*универсальная эксплуатация – монтаж вышек осуществляется даже на 20-метровую высоту, что обуславливает их использование для профессионального и домашнего строительства, а также при проведении технического обслуживания в высотных конструкциях и пр.;

*простота конструкции, обуславливающая возможность быстрого монтажа строительных тур различной высоты;

*устойчивая и прочная конструкция вышек тур способны обеспечить полную безопасность при их эксплуатации, а благодаря ограждениям на площадках работникам создаются подобающие условия для проведения высотных работ;

*легковесность – благодаря малому весу и наличию колесиков строительные туры-вышки можно беспроблемно транспортировать, не прибегая к их демонтажу;

*достаточные габариты платформ тур-вышек, наряду с их устойчивостью дают возможность удобного и безопасного выполнения различных видов работ, при наличии всех необходимых материалов и инструментария на поверхности;

*вышки-туры обладают подобающими влаго- и термостойкостью, благодаря чему их можно использовать и хранить в самых различных, включая неблагоприятные, условиях климата.

*размерно-малые вышки-туры возможно собирать, не используя специальные инструменты и приспособления, при минимуме персонала.

Важнейшим фактором при монтаже конструкции является полное наличие комплектующего, соединительного и крепежного элемента. Дабы вышка-тура была устойчивой, необходимо предварительное составление ее схемы, что наилучшим образом сделают специалисты.