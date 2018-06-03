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В Минске мошенник обманул 36 человек и 8 предприятий на 130 тыс. рублей

04.06.2018 18:21 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске мошенник обманул 36 человек и 8 предприятий на 130 тыс. рублей
Фото из открытых источников

Как сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина ДРАНЬКОВА, минчанин занимался мошеннической деятельностью начиная с 2012 года. Первоначально мужчина под предлогом развития бизнеса заключил договоры с восемью субъектами хозяйствования о поставках материальных ценностей: антифризов, масел, фильтров и приспособлений для обслуживания транспортных средств, однако по ним не рассчитался.

В Минске мошенник обманул 36 человек и 8 предприятий на 130 тыс. рублей Новополочанин организовал подпольный цех по изготовлению мебели

Кроме того, путем злоупотребления доверием он обманул 12 граждан на сумму свыше 120 тыс. рублей. Всякий раз мужчина убеждал потерпевших граждан и представителей предприятий, что экономически состоятелен и в силах расплатиться по долгам. Для убедительности он составлял договоры займа и предоставлял расписки, а также по истечению первого месяца некоторым кредиторам выплачивал процент за пользование денежными средствами. Однако впоследствии злоумышленник прерывал контакты: менял абонентские номера телефонов, место жительства и ссылался на личную занятость и непредвиденные трудности. Подобной мошеннической схемой мужчина пользовался с июля 2012 года по ноябрь 2014 года.

В 2016 году минчанин приобрел общество с ограниченной ответственностью и решил изменить способ незаконного получения средств. Желающим он предлагал трудоустроиться. Им принимались инженеры-технологи, механики, слесари, менеджеры и водители с оформлением трудовой книжки и внесением отчислений в фонд социальной защиты населения. Взнос составлял примерно 300 руб.

На предложение в Интернете откликнулись пять человек. Однако после внесения суммы общим размером более 1,4 тысячи рублей новоиспеченный директор обещания не исполнил. При этом он не имел ни помещений, ни оборудования для функционирования данного предприятия.

Третий эпизод мошенничества связан с продажей техники. На протяжении 2017 года мужчина размещал в Сети объявления о продаже мобильных телефонов и различных устройств, которых у него не было. После оплаты заказ якобы отправлялся маршрутными такси либо почтой и по независящим от него причинам «терялся». Ущерб от данной противоправной деятельности причинен 19 гражданам на сумму более 8 тыс. руб.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь («Мошенничество в особо крупном размере»). В ходе разбирательств и предварительного следствия мужчина давал противоречивые показания с целью избежать привлечения к уголовной ответственности, однако после ознакомления с собранными следователями доказательствами полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурором в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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38-летний мужчина обвиняется в трех видах мошенничества.
 
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