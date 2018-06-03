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Две легковушки столкнулись в Борисовском районе: один из водителей погиб
Новости Беларуси. ДТП произошло в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Столкнулись две легковых машины. В одном из них зажало пассажирку. Женщине потребовалась помощь спасателей, а впоследствии и медиков. Водитель одного из внедорожников погиб.
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Новости Беларуси. ДТП произошло в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Столкнулись две легковых машины. В одном из них зажало пассажирку....
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