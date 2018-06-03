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Один из самых эмоциональных стартов в моей карьере. Гимнастка Екатерина Галкина прокомментировала бронзу на ЧЕ
Новости Беларуси. Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы. Турнир проходил в Гвадалахаре.
Спортсменка стала третьей в самом престижном виде программы – многоборье. Девушка уступила только представительницам России – Дине и Арине Авериным. Конкуренция в данном виде программы была сильной.
Общий результат белорусской грации – 77,625 балла. У победительницы – 79,250 балла, а результат серебряной призерки 77,750. Екатерина Галкина стала лучшей в упражнении с лентой.
Сама Екатерина поделилась своими эмоциями после завоевания медали.
Екатерина Галкина:
Болельщики поддержали гимнастку и отметили, что это отличный результат, а дальше будет больше и лучше.
Екатерина Галкина: «Большой спорт всегда за гранью физических возможностей. Наш вид спорта очень травматичный» (
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Один из самых эмоциональных стартов в моей карьере. Гимнастка Екатерина Галкина прокомментировала бронзу на ЧЕ
Новости Беларуси. Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы. Турнир проходил в Гвадалахаре. Спортсменка стала...
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