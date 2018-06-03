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«То, ради чего художник живёт». Выставка акварелей проходит в Жодино
Новости Беларуси. Первый открытый городской пленэр художников прошел в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В течение пяти дней 20 живописцев со всей республики вдохновлялись городскими пейзажами и практиковались в мастерстве. Как результат – уникальная выставка, посвященная юбилею города. В 2018 году Жодино исполняется 55 лет. Лучшие акварели, созданные в рамках пленэра, можно увидеть в городском выставочном зале.
Светлана Новицкая, директор детской школы искусств г. Жодино:
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Новости Беларуси. Первый открытый городской пленэр художников прошел в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В течение пяти дней 20 живописцев со всей...
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