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3-летнего мальчика не спасло удерживающее кресло. ДТП под Вилейкой унесло жизнь ребёнка
Новости Беларуси. Трагедия в Вилейском районе. В ДТП погиб 3-летний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие случилось вечером 3 июня неподалеку от деревни Жары. Водитель легковушки – 35-летняя минчанка – отвлеклась от управления автомобилем на подключение зарядного устройства мобильного телефона. Несколько секунд хватило для того, чтобы машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В салоне автомобиля находились двое несовершеннолетних сыновей женщины. Старший 10-летний мальчик доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Младшему ребенку не помогло удерживающее устройство - от полученных травм он погиб в больнице.
Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Трагедия в Вилейском районе. В ДТП погиб 3-летний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось вечером 3 июня...
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