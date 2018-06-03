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ЧП: В Костюковичском районе горел сарай

04.06.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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02.06.2018 в 01-21 в Костюковичский РОЧС поступило сообщение о возгорании сарая, расположенного на приусадебном участке жилого дома по ул. Центральной в д. Крапивня.

По прибытию к месту вызова подразделений Костюковичского РОЧС

происходило горение сарая открытым пламенем.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены сарая. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

ЧП: В Костюковичском районе горел сарай

Справочно: по состоянию на 06-00 часов 04.06.2018 г. с начала года в Республике Беларусь произошли 2759 пожаров (за аналогичный период 2017 г. – 2378 пожаров), на которых погибли 268 человек (в 2017 г. – 216), из них 3 ребенка (в 2017 г. – 2).

За сутки в Республике Беларусь произошли: 22 чрезвычайные ситуации техногенного характера, уничтожены 3 строения, повреждены 16 строений. Погибли на пожарах 2 человека. Спасен на пожаре 1 человек. Травмированы на пожарах 2 человека.

 
 
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02.06.2018 в 01-21 в Костюковичский РОЧС поступило сообщение о возгорании сарая, расположенного на приусадебном участке жилого дома по ул. Центральной
 
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