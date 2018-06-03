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За рулем и не арестована: арабская принцесса снялась для обложки Vogue
Принцесса Саудовской Аравии Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд снялась для культового модного глянца за рулем, поскольку в стране вскоре отменят запрет на вождение для женщин.
Правда, июньский номер Vogue Arabia понравился не всем: правозащитники раскритиковали издание за полное игнорирование арестов активистов.
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Принцесса Саудовской Аравии Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд снялась для культового модного глянца за рулем, поскольку в стране вскоре отменят запрет на вождение для...
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