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​Манхэттенхендж в Нью-Йорке привёл к огромным пробкам: тысячи людей пытались сделать идеальные снимки

04.06.2018 19:00 — Разное | ОНТ  
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Пробки в Нью-Йорке были даже больше, чем обычно, когда люди наводнили улицы, чтобы сделать идеальные снимки Манхэттенхендж. Это явление, которое происходит на Манхэттене четыре раза в год. Оно заключается в том, что заходящее или восходящее Солнце можно увидеть с поперечных улиц Манхэттена, параллельных тем, что проложены согласно генеральному плану. Выглядит всё невероятно красиво.

В этот раз Манхэттенхендж был таким ярким, что тысячи людей решили выйти на улицу, чтобы посмотреть на это и сфотографировать. Заблокированной оказалась известная площадь Таймс-сквер.

Машины в это время были вынуждены стоять в пробках.

Добавим, пасмурное небо обеспечило такие визуальные эффекты, что вид на закат был просто невероятным.

 
 
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В этот раз Манхэттенхендж был таким ярким, что тысячи людей решили выйти на улицу, чтобы посмотреть на это и сфотографировать. Заблокированной оказалась известная...
 
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