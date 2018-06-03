​Манхэттенхендж в Нью-Йорке привёл к огромным пробкам: тысячи людей пытались сделать идеальные снимки

Пробки в Нью-Йорке были даже больше, чем обычно, когда люди наводнили улицы, чтобы сделать идеальные снимки Манхэттенхендж. Это явление, которое происходит на Манхэттене четыре раза в год. Оно заключается в том, что заходящее или восходящее Солнце можно увидеть с поперечных улиц Манхэттена, параллельных тем, что проложены согласно генеральному плану. Выглядит всё невероятно красиво.

В этот раз Манхэттенхендж был таким ярким, что тысячи людей решили выйти на улицу, чтобы посмотреть на это и сфотографировать. Заблокированной оказалась известная площадь Таймс-сквер.

Машины в это время были вынуждены стоять в пробках.

Добавим, пасмурное небо обеспечило такие визуальные эффекты, что вид на закат был просто невероятным.