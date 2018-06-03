Поездка в Украину обернулась для брестчанки кошмаром. Она винит пограничников

Брестчанка с детьми и мамой поехала через ПП " Мокраны " в Украину, и внезапно столкнулась с трудностями - её автомобиль очень тщательно проверяли, и не один раз, а целых три. По итогу проверок нашли лишние пару литров пива, дали штраф, но всё равно осталось ощущение, что тут что-то не так. В Госпогранкомитет от имени женщины ушло письмо с просьбой проверить правомерность действий пограничников, мы же опубликуем его с некоторыми сокращениями. Также мы письменно обратились за комментариями в пресс-службу Брестской погрангруппы, но ответа пока не получили. Когда он будет получен, обновим материал.

К слову, сама женщина предполагает, что кто-то её решил таким образом "подставить", и позвонив куда следует, сообщил о каких-то проблемах, возможно контрабанде, может быть ещё о чём-то.

Ничего подобного, между тем, выявлено при проведении углубленных проверок не было.

Итак...

01.06.2018 г. прибыв на автомобиле... в ПП “ Мокраны ” на белорусско-украинском направлении, я... столкнудась с непонятными мне действиями со стороны должностных лиц пограничной службы РБ. Хочу отметить, что со мной следовали в качестве пассажиров моя мама и трое моих малолетних детей.

Прибыв в промежуток времени 8.40-9.00 на ПП “ Мокраны ”, при прохождении паспортного контроля, пограничные службы нам не выдали талон, а попросили ожидать в машине. Прождав некоторое время, я сама подошла к пограничникам и поинтересовалась, когда же мы поедем. В ответ мне сказали: "Придет начальник и нам все объяснит. Вы сами все знаете".

Через 20 минут пришел пограничник и попросил проехать на бокс для углубленного досмотра. Мы это сделали. Там присутствовали три пограничника и таможенник. Они проверили у нас все вещи, полностью всю машину, поднимали её на подъемнике, обыскивали служебной собакой. Считаю, что во время проверки со мной общались по хамски и в грубых тонах, на все попытки узнать в чем дело и что происходит они отвечали: “К вам придет начальник смены и все объяснит, вы сами все знаете”.

Хочу отметить, что во время проверки и после неё АКТ ДОСМОТРА НЕ СОСТОВЛЯЛИ, а НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ТАК И НЕ ПОЯВИЛСЯ. Проверка длилась полтора часа. При этом у меня интересовались, откуда я следую, куда я заезжала. Окончив досмотр, в грубом тоне мне сказали, что можно ехать, и даже не извинились.

Сделав покупки в Украине, при возвращении в Беларусь в ПП “ Мокраны ” около 16.20 мы подверглись дальнейшим проверкам пограничной службой РБ той же смены.

После прохождении паспортного контроля нас направили снова в боксы, и начали досмотр всего что у нас было и автомобиля. Я спросила сотрудника таможни: ”По какой причине нас сюда отправили?” Ответ был таков: “Это не мы, а сотрудники пограничной службы вас сюда отправили, вы прекрасно все знаете”.

В личных вещах у моей мамы оказалось лишнее пиво, т.к. она выезжает за границу один или два раза в год, она не знала нормы провоза спиртного в РБ. У нее было 2 бутылки пива емкостью 2,4 л. Сотрудники таможни выписали штраф в размере 5 базовых величин за лишние 1,2 литра пива.

Во время осмотра на боксе досмотр проводили три сотрудника пограничной службы, а АКТ ДОСМОТРА СНОВА НЕ СОСТАВЛЯЛСЯ.

С 17.00 до 21.30 я, моя мама, и трое малолетних детей находились в боксе, в этот период я задавала вопросы - что происходит и когда нас отпустят, нам опять отвечали “Вы сами все знаете”.

У нас закончилась вода, дети были голодные, мама пошла мыть ребенка в подсобное помещение, где находился туалет. Пришла женщина и сказала, что дети и я с мамой очень много ходим по подсобному помещению и закрыла его. В 20.00 мне стало плохо, я потребовала вызвать мне скорую. Сказали - сейчас придет врач. Скорую мне не вызвали, а привели сотрудника фито-санитарной службы. Всё что она смогла сделать - это померять давление.

В 21.20 уплатив штраф, нам оформили возврат. Мы выехали за территорию ПП между Беларусью и Украиной и выкинули одну бутылку пива, которая была лишней.

В 21.30 въехав в ПП “ Мокраны ” заново, проходя паспортный контроль, мы подверглись очередным проверкам со стороны пограничной службы. Я спросила у пограничников - что снова не так. В грубой форме мне ответили "вы сами все знаете, придет начальник и все объяснит".

Мне стало очень плохо, я потребовала у пограничников вызвать скорую помощь. И снова я получила отказ, только ответили, что "сейчас придет врач". На этом этапе у меня случился нервный срыв, я впала в истерику, и села на асфальт перед машиной. Только после этого пограничник вынес мой паспорт с талоном и пригласил проехать на таможню. Скорую мне так и не вызвали.

С большим трудом удалось поговорить с начальником смены пограничной службы, но выяснить, из-за чего с нами могло происходить пдобное, так и не удалось.

В 22.20 мы въехали в Республику Беларусь.