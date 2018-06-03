"Не могут носки стоить 20 копеек". Сколько контрафактного товара легпрома попадает в Беларусь

В Беларуси около 50% ввозимой обуви, по экспертной оценке, — контрафакт. По другим товарам этот показатель может быть ниже. Об этом сегодня сообщил председатель «Беллегпрома» Николай Ефимчик. «Есть над чем работать и органам, которые должны этим заниматься», — считает глава концерна. С 1 июня в России начинается эксперимент по маркировке обуви. Не исключено, что ее введут и в Беларуси. «На сегодняшний день мы готовы, и этот шаг в ближайшее время, наверное, будет сделан, поскольку все документы подготовлены, маркировка обуви», — говорит Николай Ефимчик.



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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С 1 июня в России начинается эксперимент по маркировке обуви средствами идентификации RFID-метками. Одна из задач эксперимента — апробация полноты и достаточности механизмов маркировки обуви для противодействия ее незаконному ввозу, производству и продаже, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. Не исключено, что примеру России последует и Беларусь.

— То, что Россия наконец озабочена тем, что у них, по официальной-неофициальной статистике <…> до 75% товаров легкой промышленности являются сомнительного характера. Чтобы более строго не говорить, — говорит Николай Ефимчик. — Поэтому маркировка RFID-марками возникла не только со стороны РФ, это наш совместный проект. И если мне не изменяет память, 4 года назад мы встретились и уже увидели пилотное предложение по маркировке. И первая маркировка, которая проходила в виде пилотного проекта, — это меховые изделия. Здесь с нами очень активно сотрудничал и «Белкоопсоюз». В принципе первые опыты показали, что к этому идти надо. На сегодняшний день мы готовы, и этот шаг в ближайшее время, наверное, будет сделан, поскольку все документы подготовлены, маркировка обуви.

На вопрос журналистов, какой процент обуви на белорусском рынке находится «в тени», Николай Ефимчик ответил:

— Такой статистики как таковой нет. Половина (рынка. — Прим. ред.) по обуви. По другим направлениям — может быть, меньше. А если в целом давать… Это экспертная оценка в силу такого, что есть определенная информация, есть определенная позиция. Есть над чем работать и органам, которые должны этим заниматься. <…> Это просто шок. Что тут комментировать…

— Как конкретно эта схема работает (попадает контрафакт в Беларусь. — Прим. ред.)? Это какой-то откат? — уточнили у главы «Беллегпрома».

— Вы сами на все вопросы ответили. Вот и весь ответ, — сказал Николай Ефимчик. — Для того чтобы достоверно обо всем этом говорить, это надо всю цепочку отследить, и у меня таких компетенций нет. Но исходя из личного опыта, я хочу сказать, что основная цель — достижение максимальной прибыли, уход от налоговой базы, уход от всех видов дополнительных налогов, которые проходят начиная с таможенных платежей и заканчивая НДС и всеми вещами. Люди делают так. И причем если по статистике так идет, то тут явно есть вопросы.

Глава «Беллегпрома» убежден, что возможное появление RFID-меток на обувь принесет «положительный эффект» для Беларуси.

— Мы будем видеть, кто есть достоверно правильный и добросовестный конкурент на рынке (и мы к этому готовы), и кто возил по серым, иным схемам, и как это выглядит. Хотя не исключено, что эти «мудрецы» научатся и это делать. Но будут новые технологии, будут, наверное, новые вещи. И я хочу сказать, что в принципе, что делается, — это правильно, — отметил Николай Ефимчик. — Доезжая до нас, ну не могут носки стоить 20 копеек. Это нонсенс. Хлопка по весу столько не купишь за 20 копеек. Поэтому в этом плане, конечно, будет наведен порядок.

При этом вводить маркировку трикотажных изделий в Беларуси пока не намерены — из-за их относительно низкой стоимости, уточнил Николай Ефимчик.

— Мы не придумали, как удешевить RFID-марку саму, она все-таки достаточно пока что в цене. Чтобы не удваивать стоимость мелких изделий, наверное, не будет это в ближайшее время реализовано в силу экономических критериев. А то, что будет по обуви, это наверное, правильно, — сказал глава «Беллегпрома».

Напомним, в октябре прошлого года в общественное объединение «Перспектива» от МАРТа и МНС Беларуси поступила анкета на предмет необходимости маркировки обуви. Ипэшники в большей части не поддержали такую инициативу. «Принципиальное решение уже принято: обувь будут маркировать. Сейчас обсуждается вид маркировки (штрих-код, QR-код, DataMatrix-код, RFID-метка, „пузырьковый“. — Прим. TUT.BY)», — сказал информированный собеседник.

Источники в обувной промышленности отмечают, что применение маркировки «лоббирует Россия, чтобы зачистить под себя рынок». Один из белорусских ритейлеров уверен, что маркировка увеличит издержки производителей и потребительские цены. А в выигрыше останутся изготовители систем маркировки и операторы хранения больших баз данных.

Напомним, в 2016 году в странах Евразийского экономического союза введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками.