В летний период на Кировщине пройдет профилактическая акция МЧС «Каникулы без дыма и огня»

Каким должно быть лето? Формула идеального лета проста и незамысловата: лето должно быть солнечным, вкусным, веселым, воздушным и …. самое главное — безопасным.

Кто больше всего подвержен риску попадания в ЧС в летний период? Конечно, дети. Ведь во время каникул большую часть времени они предоставлены сами себе. Как результат — значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением в республике в летний период будет проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня». Об этом сообщил старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Акция будет проводится в пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул, а также в учреждениях дошкольного образования. Профилактические беседы, демонстрация тематических и обучающих видеофильмов, мультфильмов, проведение викторин по ОБЖ, обсуждение тематических ситуационных задач, насыщенная конкурсная программа, презентация журнала «Юный спасатель», распространение обучающей наглядно-изобразительной продукции, а также обучение работников, в т.ч. дежурного персонала правилам пожарной безопасности: все эти мероприятия работники МЧС будут активно реализовывать в ходе акции.

Пусть лето будет безопасным!