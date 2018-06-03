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Toyota выехала на встречку: один человек погиб
- Автомобиль Toyota Camry под управлением 61-летнего водителя двигался со стороны Кобрина в направили Калинковичей, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter. Им управлял 33-летний водитель, - рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк. - Пострадали две пассажирки Toyota Camry. 54-летняя женщина от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, 44-летнюю доставили в больницу.
По ДТП с гибелью пассажирки проводится проверка.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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ДТП произошло в около семи вечера на 198-м километре автодороги М-10 граница РФ - Гомель - Кобрин.далее...
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