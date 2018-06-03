Toyota выехала на встречку: один человек погиб

- Автомобиль Toyota Camry под управлением 61-летнего водителя двигался со стороны Кобрина в направили Калинковичей, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter. Им управлял 33-летний водитель, - рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк. - Пострадали две пассажирки Toyota Camry. 54-летняя женщина от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, 44-летнюю доставили в больницу.По ДТП с гибелью пассажирки проводится проверка.Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома