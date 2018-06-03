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Пандам насыпали горы льда и выдали мороженые фрукты в зоопарке Китая
В китайском зоопарке Гуанчжоу пандам насыпали горы льда и выдали мороженые фрукты, чтобы спасти их от жары.
А ещё наливают холодную воду в бассейны и закрывают участки территории зонтиками. В
Китае сейчас очень жарко, а панды могут получить даже сердечный приступ при температуре +28 °С. Работники зоопарка заботятся о питомцах, которые с удовольствием лежат на кучах льда и грызут мороженые фрукты.
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В китайском зоопарке Гуанчжоу пандам насыпали горы льда и выдали мороженые фрукты, чтобы спасти их от жары.
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