Пандам насыпали горы льда и выдали мороженые фрукты в зоопарке Китая

В китайском зоопарке Гуанчжоу пандам насыпали горы льда и выдали мороженые фрукты, чтобы спасти их от жары.

А ещё наливают холодную воду в бассейны и закрывают участки территории зонтиками. В

Китае сейчас очень жарко, а панды могут получить даже сердечный приступ при температуре +28 °С. Работники зоопарка заботятся о питомцах, которые с удовольствием лежат на кучах льда и грызут мороженые фрукты.