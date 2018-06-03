"По дешевке придется отдать". В "клубничной столице" цены на ягоду упали до 20 копеек за килограмм

В «клубничной столице» — деревне Дворец Лунинецкого района — заметно упали цены на ягоды. Ценник здесь стартует от 20 копеек. Правда, за эти деньги отдают мелкую ягоду, пишет 1prof.by.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Нынешний сезон благодаря теплой погоде начался рано — первую клубнику продавали уже в середине мая. Правда, и закончится он быстро — из-за жары ягода сохнет. Вот и спешат одни сдать, другие — запастись.

— Работы много — толку мало, — сетует пенсионерка из Дворца Надежда Федоровна. — Ягода сохнет, толком не налилась, такую по дешевке придется отдать. Я сейчас собираю мелочь, которая идет на заготовки райпо и стоит примерно 20 копеек за кило.

Выросла у Надежды Федоровны и крупная ягода. Но ее, увы, мало. Вместе с мужем и семьями дочерей, проживающих в Минской области, она растит клубнику на 20 сотках. Труда вкладывают немало, а нынешним жарким маем приходилось работать даже по ночам — поливать, полоть при включенном электричестве, так как днем температура зашкаливала.

Но не все местные жители продают ягоды на местном рынке, некоторые возят в Россию. Один из них — Павел.

Ягоду растить он только начал, но сразу занял гектар земли, который возделывает не дедовским способом, а с применением новых технологий. Ровные ряды клубники укрыты спанбондом, оборудованы капельным поливом и, кажется, тянутся до горизонта. На поле работает Павел и вся его семья, включая дальнюю родню.

— Клубнику выращиваю первый год и о прибыли ничего сказать не могу. Признаюсь, средств вложил немало, как окупятся — не знаю, — на ходу рассказывает Павел. — Земли мало, развернуться негде, а больше не дают, разве что неудобицу предлагают. Клубника там расти не будет — у нас почвы и без того кислые, больше для голубики годятся.

Тем не менее урожай у молодого человека отменный. Он не без гордости показывает собранную ягоду — одна в одну, солидного размера и на вкус сладкая да сочная. Павел признается, что это «Азия» — перспективный новый сорт. Продавать урожай во Дворце он не будет — повезет в Россию, где за клубнику можно выручить по 3−3,5 рубля, а на месте приходится отдавать по 1,5−1,7 рубля.

— Разве ж это деньги? — задается вопросом предприниматель.

— На сегодняшний день во Дворце — 417 личных приусадебных хозяйств, клубнику выращивают в 350, — рассказывает управделами Дворецкого сельисполкома Ольга Филинович. — Для большинства — это подработка, люди имеют основное место работы. Надо отдать им должное: встают в 4−5 утра, чтобы успеть до начала трудового дня управиться с ягодой, по вечерам — снова на участок, так что у нас бездельников нет. Точку зрения Ольги Михайловны разделяют и односельчане. Денис Нагорный работает на участке вместе с сыном Алексеем. Ягоду растят на 2-х сотках — получается немного, поэтому занимаются закупкой и реализацией клубники за пределами области. Хоть и небольшую, но прибыль имеют.