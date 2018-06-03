Аналитик назвал цены трех еще не анонсированных смартфонов Apple

Известный точными прогнозами аналитик Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) назвал предполагаемые цены трех еще не анонсированных смартфонов Apple. Об этом сообщает MacRumors.





Напомним: скорее всего, в этом году Apple выпустит три новых смартфона — обновленный iPhone X, увеличенный iPhone X Plus и «бюджетный» iPhone с дисплеем на 6,1 дюймов. По информации аналитика, за первый аппарат попросят 800−900 долларов, за второй — 900−1000 долларов, за третий — 600−700 долларов.

На подобное снижение стоимости (в США официальная цена нынешнего iPhone X начинается с 999 долларов) Apple может пойти из-за «беспокойства по поводу негативного влияния более высокой цены на динамику продаж». Аналитик также полагает, что все три смартфона получат систему распознавания лиц Face ID с датчиками TrueDepth, что позволит существенно расширить число пользователей экосистемы Apple.

Анонс новинок должен пройти уже в сентябре нынешнего года.

Смотрите, сколько у нас стоит нынешний iPhone X: