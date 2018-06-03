​Древний римский парфюм обнаружили в Сербии

Во время раскопок в Сербии обнаружили два погребальных саркофага с драгоценностями и парфюмом.

Такую находку нашли в древнем римском городе Виминациуме, основанном 2000 лет назад.

Один скелет принадлежал высокому мужчине средних лет, а второй – молодой и хрупкой девушке, украшенной золотыми серьгами в форме цветов, ожерельем и дорогими заколками для волос.