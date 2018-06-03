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Древний римский парфюм обнаружили в Сербии
Во время раскопок в Сербии обнаружили два погребальных саркофага с драгоценностями и парфюмом.
Такую находку нашли в древнем римском городе Виминациуме, основанном 2000 лет назад.
Один скелет принадлежал высокому мужчине средних лет, а второй – молодой и хрупкой девушке, украшенной золотыми серьгами в форме цветов, ожерельем и дорогими заколками для волос.
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Во время раскопок в Сербии обнаружили два погребальных саркофага с драгоценностями и парфюмом.
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