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Как выглядит новая большая галерея «Ў»

04.06.2018 19:50 — Разное | KYKY  
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22 июня в минске официально откроется галерея современного искусства «Ў», которая в конце прошлого года съехала из маленького здания на площади победы. ы побывали в новом помещении на улице октябрьская, и увидели, что его площадь – больше 900 квадратных метров. Смотрите, где этим летом будут главные арт-тусовки.

Стройка на Октябрьской шла больше полугода, но когда она начиналась, галеристы оптимистично говорили, что ремонт будет длиться меньше. Тогда же заявляли, как и когда откроется галерея. Многие планы остались планами: вместо анонсированной в ноябре выставки ZBOR, 22 июня в «Ў» покажут проект «Без исключений!». «Мы действительно думали, что откроемся раньше. Строители, пообещавшие, что сделают хорошо и быстро, не сделали этого. В итоге ремонт затянулся, из-за чего и денег мы потратили больше, чем планировали», – объясняет один из учредителей «Ў» Александр Василевич.

Уточним: то, что вы сейчас видите на фото – далеко не законченная история. Бар пока не сделан, но в здании уже есть всё для проведения и выставок и закрытых ивентов. 22 июня, то есть уже совсем скоро, в пространстве пройдет выставка «Без исключений!». По сути, она начнется с 21 числа, но это будет открытие по приглашениям. Выставка вмещает в себя создание максимальных условий для включения в арт-жизнь всех, кого принято относить к категории «с ограниченными возможностями». Это касается и физического доступа в саму галерею, и участие в выставках и кураторских группах всех без исключения – то есть без исключения по инвалидности и особенностям развития. Галеристы Валентина Киселева и Анна Чистосердова шутят, что «художники, которые занимаются современным искусством, – по сути, тоже исключенная группа». Кураторы таким образом говорят о невключенности современного беларуского искусства в широкое обсуждение и презентацию массовой публике.

Наверняка многие помнят традиционный калядный маркет, детские мастерские, джемы и другие события, которые ежегодно проводились в галерее, пока она жила на площади Победы. По словам Василевича, некоторые из них продолжат существовать, но уже в другом виде: «Важно понимать, «Ў»  –  уже не галерея, а центр современного искусства. Это совершенно другие объемы и масштабы».

Александр говорит, что, несмотря на большую площадь, «Ў» не потеряет свою семейную атмосферу: «Команда во многом та же, ключевые люди, арт-директора – все остались. Круг нашего общения сильно не изменился, поэтому я надеюсь, что домашняя атмосфера тоже сохранится».

 
Теги: Минск
 
 
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