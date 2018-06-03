ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Убитый» Бабченко согласился дать интервью за $60 тысяч. Журналисты возмущены

04.06.2018 18:37 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

После убийства и последующего воскрешения журналист Аркадий Бабченко оказался в центре внимания всех русскоязычных (и не только) СМИ. Естественно, многие хотят получить у главного героя этой почти шпионской истории интервью. Вот только оказалось, что Аркадий совсем не намерен раздавать их направо и налево. Сегодня в своем Facebook он сделал пост о том, что эксклюзив будет стоить минимум 50 тысяч долларов. Через полчаса ведущая программы «Бацман» Алеся Бацман написала, что Бабченко согласился на интервью за 60 тысяч долларов. Писал ли Аркадий о прайсах до звонка редактора или уже после – неизвестно. Но времени между двумя постами прошло всего ничего. Мы приводим их оба в хронологическом порядке.

Аркадий Бабченко

«Коллеги, я все понимаю. Но поверьте - у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить. Спасибо.

ЗЫ: Знаете, кто согласился первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал «Россия». Так вот, друзья мои, если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами - предложение только для СМИ, а не для бл**ских пропаг***онов, засуньте свои деньги себе в задницу и идите на**й, бл**и, и даже не думайте мне писать ни с какими своими бл**скими кровавыми деньгами - так доступно? А на ваш телеканал я, безусловно, обязательно приеду. Только попозже. И на «Абрамсе». И не для интервью».

Алеся Бацман

«Наш редактор Елена Посканная сегодня позвонила Аркадий Бабченко, чтобы пригласить его завтра ко мне в прямой эфир в программу «Бацман». Гостем моей программы он был месяцев семь назад. Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. Гривен?», - робко уточнила Лена. «Долларов» - уверенно произнес Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!

Когда Аркадия Бабченко убили, и я узнала, что у него осталось 6 приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье.
Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью».

Оба поста мы увидели на странице у Виталия Гриня. Фото из Facebook Аркадия Бабченко.

Читайте по теме: Что известно об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко, после которого он остался жив

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После убийства и последующего воскрешения журналист Аркадий Бабченко оказался в центре внимания всех русскоязычных (и не только) СМИ. Естественно, многие хотят...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представители ДФР КГК Беларуси приняли участие в форуме по вопросам финансовой и таможенной безопасности Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика