«Убитый» Бабченко согласился дать интервью за $60 тысяч. Журналисты возмущены

После убийства и последующего воскрешения журналист Аркадий Бабченко оказался в центре внимания всех русскоязычных (и не только) СМИ. Естественно, многие хотят получить у главного героя этой почти шпионской истории интервью. Вот только оказалось, что Аркадий совсем не намерен раздавать их направо и налево. Сегодня в своем Facebook он сделал пост о том, что эксклюзив будет стоить минимум 50 тысяч долларов. Через полчаса ведущая программы «Бацман» Алеся Бацман написала , что Бабченко согласился на интервью за 60 тысяч долларов. Писал ли Аркадий о прайсах до звонка редактора или уже после – неизвестно. Но времени между двумя постами прошло всего ничего. Мы приводим их оба в хронологическом порядке.

Аркадий Бабченко

«Коллеги, я все понимаю. Но поверьте - у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить. Спасибо.

ЗЫ: Знаете, кто согласился первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал «Россия». Так вот, друзья мои, если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами - предложение только для СМИ, а не для бл**ских пропаг***онов, засуньте свои деньги себе в задницу и идите на**й, бл**и, и даже не думайте мне писать ни с какими своими бл**скими кровавыми деньгами - так доступно? А на ваш телеканал я, безусловно, обязательно приеду. Только попозже. И на «Абрамсе». И не для интервью».

Алеся Бацман

«Наш редактор Елена Посканная сегодня позвонила Аркадий Бабченко, чтобы пригласить его завтра ко мне в прямой эфир в программу «Бацман». Гостем моей программы он был месяцев семь назад. Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. Гривен?», - робко уточнила Лена. «Долларов» - уверенно произнес Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!

Когда Аркадия Бабченко убили, и я узнала, что у него осталось 6 приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье.

Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью».

Оба поста мы увидели на странице у Виталия Гриня . Фото из Facebook Аркадия Бабченко.