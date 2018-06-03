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Открытие дней энергии в Сморгони состоялось 4 июня

04.06.2018 — Разное | Светлы шлях  
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По всей Европе с 4 по 8 июня проходит Европейская неделя устойчивой энергии, целью которой является информирование жителей городов, присоединившихся к Соглашению мэров по климату и энергии, об устойчивой энергии и эффективном энергопотреблении. В рамках этой недели в Сморгони начались дни энергии. Открытие дней состоялось 4 июня.
Открытие дней энергии в Сморгони состоялось 4 июня



Открытие дней энергии в Сморгони состоялось 4 июня


На площадке у здания Space Cinema Clab собрались представители трудовых коллективов, общественных организаций, учебных заведений города, депутаты, руководство района. Выступая перед собравшимися, председатель райисполкома Геннадий Хоружик отметил: «Проблема роста дефицита энергоресурсов выходит сегодня на уровень проблемы изменения климата. Подписав Соглашение мэров, мы берем на себя добровольное обязательство снизить объемы выбросов парниковых газов на территории Сморгонского района не менее чем на 30% к 2030 году. Любой из вас может принять участие в днях энергии, посетить проводимые мероприятия, продвигать свою инициативу по энергосбережению и использованию возобновляемых источников энергии, а может просто начать разумно и экономно использовать энергетические ресурсы».

Открытие дней энергии в Сморгони состоялось 4 июня


Прозвучали песни о красоте родной природы в исполнении солистов районного центра культуры, райком ОО «БРСМ» провел танцевальный флешмоб «Зеленый старт», в который включились все присутствующие, а Лампочка раздавал горожанам флажки и флаеры.

Открытие дней энергии в Сморгони состоялось 4 июня


Открытие дней энергии в Сморгони состоялось 4 июня


Открытие дней энергии в Сморгони состоялось 4 июня


Открытие дней энергии в Сморгони состоялось 4 июня


Открытие дней энергии в Сморгони состоялось 4 июня


Открытие дней энергии в Сморгони состоялось 4 июня

Дни энергии продолжаются. Уже завтра всех желающих ждут в городском парке на уличном фитнесе, который начнется в 11.00.

Валентина БУЖИНСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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