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Сенатор Назарбаева предложила создать азиатский "шенген"
Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана, старшая дочь президента страны Дарига Назарбаева предлагает создать для стран Центральной Азии общую визу.
"Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу", - сказала Д.Назарбаева журналистам в городе Сарыагаш Южно-Казахстанской области по итогам встречи членов комитета сената с узбекскими коллегами.
Ее слова приведены в сообщении пресс-службы сената, распространенном в понедельник.
По информации пресс-службы, Д.Назарбаева предложила создать азиатский шенген "Silk viza".
В ходе встречи сенаторы Казахстана и Узбекистана также высказали предложения по совершенствованию таможенного регулирования, наращиванию торгового оборота, активизации сотрудничества в сфере туризма.
"Необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой", - считает Д.Назарбаева.
Со своей стороны председатель комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Курманов подчеркнул, что между Узбекистаном и Казахстаном отсутствуют нерешенные вопросы.
"Это говорит о том, что парламентарии, представители министерств и ведомств полностью поддерживают наших президентов в их стремлении еще больше сблизить наши народы", - сказал он.
Парламентарии договорились разработать совместную "дорожную карту", чтобы пошагово решать все вопросы, а конкретные рекомендации по итогам встречи будут направлены в правительства стран.
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Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана, старшая дочь президента страны Дарига Назарбаева...
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