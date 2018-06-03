Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана, старшая дочь президента страны Дарига Назарбаева предлагает создать для стран Центральной Азии общую визу.

"Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу", - сказала Д.Назарбаева журналистам в городе Сарыагаш Южно-Казахстанской области по итогам встречи членов комитета сената с узбекскими коллегами.

Ее слова приведены в сообщении пресс-службы сената, распространенном в понедельник.

По информации пресс-службы, Д.Назарбаева предложила создать азиатский шенген "Silk viza".

В ходе встречи сенаторы Казахстана и Узбекистана также высказали предложения по совершенствованию таможенного регулирования, наращиванию торгового оборота, активизации сотрудничества в сфере туризма.

"Необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой", - считает Д.Назарбаева.

Со своей стороны председатель комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Курманов подчеркнул, что между Узбекистаном и Казахстаном отсутствуют нерешенные вопросы.

"Это говорит о том, что парламентарии, представители министерств и ведомств полностью поддерживают наших президентов в их стремлении еще больше сблизить наши народы", - сказал он.

Парламентарии договорились разработать совместную "дорожную карту", чтобы пошагово решать все вопросы, а конкретные рекомендации по итогам встречи будут направлены в правительства стран.