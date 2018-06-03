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ГУВД: Информация о «хапуне» на набережной Свислочи – домыслы псевдожурналистов

04.06.2018 19:44 — Разное | Интерфакс  
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В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали сообщения, появившиеся в ряде СМИ, о якобы «хапуне» на набережной Свислочи в районе ул. Зыбицкой в минувшие выходные и назвали их авторов псевдожурналистами.

«Появившаяся на отдельных ресурсах информация о «хапуне» и длительном нахождении в райуправлении отдельных правонарушителей является лишь домыслом псевдожурналистов и не соответствует действительности», - говорится в сообщении на официальном сайте столичной милиции.

Там подчеркивается, что правоохранители города уделяют «пристальное внимание охране общественного порядка на указанной территории, а также на расположенной вблизи набережной реки Свислочь». «В милицию от граждан продолжает поступать информация о нарушениях общественного порядка со стороны отдыхающих на полюбившейся молодежи ул.Зыбицкой, а с учетом благоприятных погодных условий подобные нарушения участились», - отметили в управлении.

«Традиционно к отработке указанной территории привлекаются сотрудники ППСМ и ОМОНа. Внимание правоохранителей привлекают граждане, распивающие спиртные напитки вне заведений, расположенных на ул.Зыбицкой, в частности, на набережной реки Свислочь, а также на самой улице (вне баров и летних террас)», - говорится в сообщении.

«В минувшие выходные сотрудниками милиции за распитие спиртных напитков на набережной реки Свислочь вблизи ул.Зыбицкой, а также за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны несколько десятков человек. Задержанные были доставлены для дальнейшего разбирательства в Центральное РУВД столицы, где в отношении них были составлены административные протоколы по ст.17.3 («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») КоАП Республики Беларусь», - проинформировали в ГУВД.

«По словам руководства Центрального РУВД г.Минска, после составления необходимых административно-процессуальных документов доставленные были отпущены. Единственным задержанным до понедельника оказался гражданин, уже привлекавшийся ранее к ответственности по ст.17.3 КоАП, который не сделал соответствующих выводов и утром в понедельник был доставлен в суд для разбирательства», - уточнили в управлении.

Там также заявили, что «столичная милиция и впредь будет осуществлять охрану общественного порядка на ул.Зыбицкой и прилегающих к ней территориях, чтобы обеспечить гражданам достойный отдых и комфортное времяпрепровождение».

По сообщениям некоторых СМИ со ссылкой на очевидцев, в минувшие выходные омоновцы массово и необоснованно задерживали отдыхающих в районе улицы Зыбицкой, после чего на них составляли протоколы.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали сообщения, появившиеся в ряде СМИ, о якобы «хапуне» на набережной Свислочи в районе ул. Зыбицкой в минувшие выходные и...
 
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