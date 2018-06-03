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Скончался Народный артист России, уроженец Беларуси Леонид Неведомский

04.06.2018 19:24 — Разное | Интерфакс  
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В Петербурге на 79-м году жизни скончался актер Большого драматического театра имени Товстоногова Леонид Неведомский, сообщает пресс-служба БДТ.

Коллектив БДТ имени Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким актера, его друзьям и коллегам. О церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

Скончался Народный артист России, уроженец Беларуси Леонид Неведомский

Л.Неведомский родился 13 октября 1939 года в семье врачей в Витебске. В 1963 году, окончив службу в звании младшего сержанта, он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. Окончив институт в 1967 году, Л.Неведомский получил приглашение присоединиться к труппе БДТ.

В тот же год молодой актер дебютировал в роли Джона Рида в поставленном Георгием Товстоноговым по пьесе Д.Аля спектакле "Правду! Ничего, кроме правды!"

За 51 год службы в БДТ Л.Неведомский исполнил более 40 ролей. С середины 1960-х годов он снимался в кино; в его фильмографии более 100 работ, среди которых: "Звезда пленительного счастья", "По данным уголовного розыска...", "Возвращение Будулая" и другие.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Петербурге на 79-м году жизни скончался актер Большого драматического театра имени Товстоногова Леонид Неведомский, сообщает пресс-служба БДТ. Коллектив БДТ...
 
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