Скончался Народный артист России, уроженец Беларуси Леонид Неведомский

В Петербурге на 79-м году жизни скончался актер Большого драматического театра имени Товстоногова Леонид Неведомский, сообщает пресс-служба БДТ.

Коллектив БДТ имени Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким актера, его друзьям и коллегам. О церемонии прощания будет объявлено дополнительно.





Л.Неведомский родился 13 октября 1939 года в семье врачей в Витебске. В 1963 году, окончив службу в звании младшего сержанта, он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. Окончив институт в 1967 году, Л.Неведомский получил приглашение присоединиться к труппе БДТ.

В тот же год молодой актер дебютировал в роли Джона Рида в поставленном Георгием Товстоноговым по пьесе Д.Аля спектакле "Правду! Ничего, кроме правды!"

За 51 год службы в БДТ Л.Неведомский исполнил более 40 ролей. С середины 1960-х годов он снимался в кино; в его фильмографии более 100 работ, среди которых: "Звезда пленительного счастья", "По данным уголовного розыска...", "Возвращение Будулая" и другие.