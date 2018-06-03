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Китай стал лидером по экспорту меда в 2017 году, Украина и Аргентина - вторые

04.06.2018 19:11 — Разное | Интерфакс  
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Китайская Народная Республика в 2017 году стала лидером по экспорту меда, Украина и Аргентина  разделили почетное второе место.

"Лидером среди мировых экспортеров меда является Китай с долей в общем объеме экспорта 19%, за ним следуют Украина и Аргентина с практически равной долей - по 10%. Таким образом, в 2017 году на первую тройку приходилось около 40% всего объема экспорта", - сообщила  национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

При этом она отметила, что на Украине практически весь экспортируемый объем меда не расфасованный. В ценовом сегменте Украина конкурирует с Китаем, Вьетнамом, Аргентиной и Индией, добавила эксперт.

По ее словам, около половины всего объема было импортировано странами Европейского союза. Основными импортерами были Германия - 12%, Великобритания и Франция - по 6%. Вторым крупнейшим покупателем меда являются США - 30% общемирового объема. Далее со значительным отставанием следуют Япония, Китай и Саудовская Аравия.

А.Бурка также обратила внимание, что несмотря на лидерство среди мировых экспортеров меда, Китай импортирует значительную часть меда, в основном - из Новой Зеландии (более 70% - мед мануки).

"За два года импорт вырос на 25%. Росту спроса на импортный мед способствует как повышение уровня жизни населения, так и общемировой тренд на здоровое питание и потребление натуральных продуктов", - продолжила эксперт.

В целом объем мировой торговли медом за последние пять лет вырос на 18% и достигли в 2017 году 690,3 млн тонн общей стоимостью $2,37 млрд, добавила она.

 
 
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Китайская Народная Республика в 2017 году стала лидером по экспорту меда, Украина и Аргентина  разделили почетное второе место.
 
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