Россельхознадзор с 6 июня разрешает ввоз продукции с одного белорусского предприятия и ограничивает с двух

Россельхознадзор с 6 июня снимает запрет на поставки продукции белорусского предприятия "Молочные горки". С этой же даты вводятся ограничения на ввоз продукции с двух предприятий Беларуси.

Как сообщает служба, решение о снятии запрета принято после анализа материалов по устранению нарушений, выявленных в ходе инспекции белорусских поставщиков, которая проводилась с 8 по 15 апреля 2018 года.

"Вместе с тем Россельхознадзор вынужден констатировать факт того, что белорусские предприятия продолжают нарушать требования законодательства ЕАЭС при поставках молочной продукции на российский рынок", - говорится в сообщении.

В связи с этим служба "вынуждена ввести с 6 июня 2018 года режим временных ограничений в отношении двух компаний, в продукции которых неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ". Это Глубокский молочно-консервный комбинат и Березинский филиал ОАО "Здравушка -милк".