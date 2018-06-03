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Темпы оформления электронных ветсертификатов заметно повысились - Россельхознадзор

04.06.2018 18:38 — Разное | Интерфакс  
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Темпы оформления электронных ветеринарных сертификатов (ЭВС) на поднадзорную продукцию в преддверии 1 июля (срок введения полной электронной ветсертификации в РФ) заметно повысились. В том числе и за счет активизации производителей готовой молочной продукции, которые прежде подвергали сомнению эту систему и выступали против ее введения.

Как сообщает Россельхознадзор, в мае было оформлено 49,4 млн таких документов против 42,6 млн в апреле. В пересчете на календарный год это соответствует оформлению за год более 593 млн сертификатов.

Количество сертификатов, оформляемых за час в период наибольшей нагрузки, в мае составило 221,7 тыс. против 113,5 тыс. в апреле. Максимальное ежедневное значение достигло 2 млн 407,6 тыс. сертификатов (в апреле - 1 млн 784,6 тыс.).

Согласно данным Россельхознадзора, активизировалось оформление и электронных ветсертификатов на готовую молочную продукцию, что было одним из спорных вопросов при введении этой системы. Так, в мае было оформлено 4 млн 494,2 тыс. таких ветсертификатов против 2 млн 559 тыс. в апреле (рост в 1,76 раза). Наиболее активно эта работа ведется в 46 регионах.

"Готовая молочная продукция, таким образом, обогнала мясо, рыбу и птицу и сейчас "гонится" за кормами для животных", - говорится в сообщении, подписанном замруководителя Россельхознадзора Николаем Власовым. Причем подвижки произошли именно за счет молокоперерабатывающих предприятий. "Из соотношения количества производственных объектов и юридических лиц - их владельцев понятно, что законопослушными оказались малые и средние молокоперерабатывающие предприятия. Крупные по-прежнему пытаются увернуться от электронной ветеринарной сертификации: видимо, имеются очень сильные мотивы вести себя именно так", - считает Н.Власов.

Кроме того, более 300 хозяйствующих субъектов завершили работу по интеграции с системой и могли бы работать, но, по его словам, "видимо, не хотят - либо ждут результатов лоббистских усилий Danone и PepsiCo, либо не могут по причине неготовности контрагентов".

На готовую пищевую продукцию в мае было оформлено 27,6 млн электронных ветсертификатов против 23,6 млн в апреле.

Электронная ветеринарная сертификация продукции животноводства в полном объеме будет введена с 1 июля 2018 года. Она предусмотрена изменениями в закон "О ветеринарии", который был подписан президентом РФ 14 июля 2015 года. До 1 января 2018 года действовал переходный период, в течение которого можно было сертифицировать продукцию как на бумажных носителях, так и в электронном виде. С 1 января 2018 года планировался обязательный переход на полную электронную сертификацию, включая готовую продукцию. Однако против этого активно выступили производители готовой молочной продукции, и в конце 2017 года было принято решение перенести срок на 1 июля 2018 года.

На минувшей неделе в Минсельхозе состоялась видеоконференция, на которой обсуждалась готовность к введению ЭВС. В ведомстве считают, что большинство регионов к этому нововведению готово, планов по еще одному переносу его сроков нет.

 
 
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Темпы оформления электронных ветеринарных сертификатов (ЭВС) на поднадзорную продукцию в преддверии 1 июля (срок введения полной электронной ветсертификации в РФ)...
 
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