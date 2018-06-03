Представители ДФР КГК Беларуси приняли участие в форуме по вопросам финансовой и таможенной безопасности Украины

Делегация Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля в г. Ирпень во главе с замдиректора ДФР Андреем Прокопуком приняла участие в международном форуме, посвященном вопросам финансовой и таможенной безопасности Украины, сообщили в КГК Беларуси в понедельник.

«Работники финансовой милиции обменялись с зарубежными коллегами международным опытом организации деятельности органов финансовых (налоговых) расследований, а также противодействия преступности в экономической сфере», - проинформировали в комитете.

По итогам международного форума, отметили там, были выработаны практические рекомендации по совершенствованию нормативного, институционального и кадрового обеспечения финансовой и таможенной безопасности государства, форм и методов организации и проведения финансовых расследований и финансовой разведки, реализации международных стандартов и выполнения международных обязательств в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

«В конференции приняли участие представители Консультативной миссии Евросоюза, а также государственных органов Великобритании и Грузии», - уточнили в КГК.