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Пути устранения барьеров в торговле обсудят парламентарии Беларуси и России

04.06.2018 18:11 — Разное | Интерфакс  
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Союзные парламентарии в предстоящую пятницу в Калининграде с участием представителей бизнес-кругов обсудят вопросы устранения барьеров и ограничений в торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и России.

«8 июня в Калининграде состоятся парламентские слушания «Обеспечение равных условий субъектам хозяйствования Республики Беларусь и Российской Федерации», а также заседание комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту. К участию в мероприятиях приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, регионов России и областей Беларуси, министерств, ведомств, деловых кругов и экспертного сообщества», - сообщили в пресс-службе Парламентского собрания (ПС) Беларуси и России в понедельник.

«В ходе парламентских слушаний депутаты намерены выявить наиболее острые проблемы в осуществлении торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации, совместно с приглашенными экспертами выработать рекомендации по устранению существующих барьеров и ограничений», - проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что на заседании комиссии ПС по законодательству и регламенту планируется обсудить промежуточные итоги научно-исследовательской работы по вопросам обеспечения равных условий субъектам хозяйствования и результаты анализа выполнения положений Договора о создании Союзного государства. Также повесткой предусмотрено рассмотрение вопроса о подготовке к проведению первого заседания Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, добавили в пресс-службе.

 
 
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Союзные парламентарии в предстоящую пятницу в Калининграде с участием представителей бизнес-кругов обсудят вопросы устранения барьеров и ограничений в...
 
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