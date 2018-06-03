Как выбрать медцентр для проведения пластической операции: советы хирурга

Владимир Подгайский, главный внештатный пластический хирург Минздрава, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор: Тут надо не только через Интернет. Надо поизучать хорошо. Выбор хирурга достаточно простой: если ты задумала что-то сделать, походи по нескольким центрам. Тут дело такое – не останавливаться сразу на первом. Плюс, разобрать, посмотреть его работы, что она или он может сделать.
Плюс, сарафанное радио, которое лучше и больше всего знает.
Антон Мартыненко, СТВ: Какой специалист лучше – вот ты приходишь и говоришь: «Хочу поменять это, то…» А специалист говорит: «Отлично, вот это так сделаем, это так, это поменяем», – или тот, который говорит: «Да не надо тебе этого, да ты и так прекрасна? Лучше мужа поменяй, который требует большую грудь, чем свою прекрасную грудь».