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Почему пластические хирурги отговаривают от увеличения груди?
Новости Беларуси. О пластической хирургии в Беларуси рассказали в программе
Антон Мартыненко, СТВ:
Ладно, там, исправить форму молочной железы после родов, когда она провисла – это я понимаю. Но, когда просто ради того, чтобы как все, или: «Сделайте мне, как у всех. Я хочу, чтобы это было ещё и видно».
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Новости Беларуси. О пластической хирургии в Беларуси рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». «На первое место вышло увеличение груди»: самые...
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