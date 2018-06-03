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«На первое место вышло увеличение груди»: самые популярные пластические операции в Беларуси
Новости Беларуси. О пластической хирургии в Беларуси рассказали в программе
Владимир Подгайский, главный внештатный пластический хирург Минздрава, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор:
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Новости Беларуси. О пластической хирургии в Беларуси рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Как выбрать медцентр для проведения пластической...
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