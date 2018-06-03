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Roland Garros. Серена Уильямс снялась с турнира перед матчем с Марией Шараповой из-за травмы

04.06.2018 18:52 — Разное | СТВ  
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Теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы.

Соперницей спортсменки должна была стать Мария Шарапова. Таким образом, теннисистка вышла в четвертьфинал турнира автоматически. Последний раз россиянка обыгрывала Уильямс в 2004 году.

На пресс-конференции Серена Уильямс объяснила свое решение травмой.

Серена Уильямс:
У меня, к сожалению, проблемы с моими мышцами... Сейчас я физически не могу подавать.

Roland Garros. Серена Уильямс снялась с турнира перед матчем с Марией Шараповой из-за травмы
Фото: instagram.com/serenawilliams

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» отметила, что это решение далось ей тяжело, так как она ради соревнования пожертвовала временем, которое могла бы «провести со своей дочерью и семьей. Так что мне трудно оказаться в такой ситуации».

Серена Уильямс:
Вы всегда живете, чтобы сражаться, когда есть шанс. Я много сражалась, это только начало. Спасибо за поддержку.

Также Уильямс рассказала, что она всегда очень любит играть с Марией Шараповой и старается улучшать форму к этим матчам.

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Теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы. Соперницей спортсменки должна была стать Мария Шарапова. Таким образом,...
 
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